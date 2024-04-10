«Την ώρα που στο ελληνικό πρωτάθλημα κορυφώνεται η αγωνία με τη μάχη τεσσάρων ομάδων για τον τίτλο, κυβέρνηση και Superleague δρομολογούν το επόμενο βήμα ριζικών αλλαγών στο πρωτάθλημα», γράφει το αθλητικό περιοδικό Kicker με τίτλο «Πως η Ελλάδα καταπολεμά τη βία στα γήπεδα».

Το γερμανικό περιοδικό σημειώνει: «Από χθες ξεκίνησε η σταδιακή εισαγωγή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για την είσοδο των φιλάθλων στα γήπεδα. Όλα ξεκίνησαν στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του από ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ χούλιγκανς και αστυνομίας. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση έκλεισε όλα τα γήπεδα, ανακοινώνοντας σκληρά μέτρα.

Με αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο αυστηροποιήθηκαν οι ποινές για τη ρίψη φωτοβολίδων, πυροτεχνημάτων και κροτίδων. Προβλέπονται πλέον από τσουχτερά πρόστιμα έως πολυετής φυλάκιση και φυσικά απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα. Το δυσκολότερο βήμα είναι η ταυτοποίηση των οπαδών. Όμως εδώ η ελληνική κυβέρνηση εκπλήσσει θετικά, όπως και στην εποχή της πανδημίας. 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή gov.gr, με την οποία διεκπεραιώνονται, από την περίοδο του κορωνοϊού, πάνω από 2.000 καθημερινές συναλλαγές με το Δημόσιο. Οι φίλαθλοι αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να σαρώσουν το εισιτήριο που προμηθεύτηκαν στην εφαρμογή gov.gr και να πάρουν μόνο το κινητό τους στο γήπεδο. Ουρές, έλεγχοι και προσωπικό καθίστανται περιττά. Από τη νέα πραγματικότητα κερδίζουν όλοι: Οπαδοί, πρωτάθλημα και κυβέρνηση.

Πηγή: DW - Στέφανος Γεωργακόπουλος

