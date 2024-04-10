Ημέρα… σούσι η σημερινή (10/04) στον Ολυμπιακό! Μετά την προπόνηση της Τετάρτης (10/04), τα μέλη των «ερυθρόλευκων» απόλαυσαν, τι άλλο(;), σούσι, με την παραγγελία να καλύπτεται από τα χρήματα, που βάζουν όσοι υποπίπτουν σε πειθαρχικά παραπτώματα.



Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Sushi time again! Μετά την προπόνηση της Τετάρτης (10/04), τα μέλη του Ολυμπιακού απόλαυσαν, τι άλλο(;), σούσι! Όσον αφορά στον λογαριασμό, ως είθισται, ''καλύφθηκε'' από τον ''ερυθρόλευκο'' κουμπαρά, όπου αφήνουν τον οβολό τους όσοι υποπίπτουν σε εσωτερικά παραπτώματα».



Το σημαντικό, πάντως, που προκύπτει από την ημέρα σούσι είναι η αγκαλιά του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον Άλεκ Πίτερς, αφού οι δύο άνδρες απάντησαν με τον τρόπο τους για τη χειραψία, που δεν έκαναν στον αγώνα με το Περιστέρι bwin. Το θέμα θεωρείται λήξαν.

