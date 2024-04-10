Τη βεβαιότητα ότι ο Ολυμπιακός θα έχει σοβαρές πιθανότητες πρόκρισης στο Final 4 της Ευρωλίγκας, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, με τον οποίο θα κληθεί να παίξει στα playoffs, εξέφρασε ο Άλεκ Πίτερς.

Σε συνέντευξή του στο Crossover του Τζο Αρλάουκας, ο 28χρονος φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» είπε τρομερές ατάκες για την αποχώρηση Βεζένκοφ, μίλησε για τη φετινή του σεζόν, επέλεξε Παναθηναϊκό στα playoffs λόγω του φόβου του για το αεροπλάνο, ενώ μίλησε και για την ανανέωση του συμβολαίου του.

«Σε όποια θέση και να βρεθούμε στο τέλος, ξέρουμε ότι έχουμε πολλές πιθανότητες κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα, για να προκριθούμε. Είτε αυτή είναι η Μπαρτσελόνα, είτε είναι η Μονακό, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε είναι η Ρεάλ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πίτερς.

«Δεν μας ενδιαφέρει ο αντίπαλος. Είμαστε πολύ καλά σαν ομάδα και έχουμε αρχίσει να αισθανόμαστε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας», πρόσθεσε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Άλεκ Πίτερς:

Για το Final Four του 2023: «Μεγάλο γεγονός για εμένα για μένα ότι έφτασα σε ένα Final Four, χωρίς να έχω νιώσει τέτοια εμπειρία πριν, αλλά δεν έπαιξα στον τελικό. Με έκανε να νιώσω κάπως. Εκνευρίστηκα λόγω της ήττας. Αν είχαμε νικήσει τότε όλα θα ήταν καλά.

Ένιωσα νευριασμένος που δεν είχα την ευκαιρία να βοηθήσω την ομάδα στον τελικό, ειδικά όταν η Ρεάλ έπαιξε ζώνη, ενώ πιστεύω ότι είμαι ο καλύτερος σουτέρ που μπορείς να βρεις σε τέτοιες καταστάσεις.

Δεν λέω κάτι κακό για τον προπονητή. Είναι ρεαλιστής. Αισθάνεται τους παίκτες του. Ξέρει ότι δεν μπορεί να τους έχει όλους χαρούμενους. Ξέρει ότι εγώ θα ήμουν έξαλλος αν δεν έπαιζα. Μπορούμε όλοι να το παίξουμε προπονητές, αλλά έχουν δύσκολη δουλειά. Αν δεν το έβαζε ο Γιουλ δεν θα έλεγε κανείς τίποτα, αλλά σκόραρε.

Ήμουν θυμωμένος όλο το καλοκαίρι, όλη την σεζόν, σαν να έχω να αποδείξω κάτι. Σκεφτόμουν ότι αν βρεθούμε ξανά σε μία τέτοια κατάσταση δεν θα υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να είμαι στο παρκέ. Μακάρι να βρεθούμε ξανά σε τέτοια κατάσταση».

Για την φετινή σεζόν: «Χαίρομαι που απέδειξα ότι μπορώ να παίξω σε αυτό το επίπεδο. Το γεγονός ότι έμεινα στο ίδιο μέρος, με τον ίδιο προπονητή και συμπαίκτες ήταν καλό. Όλοι σκεφτόντουσαν τι θα κάνει ο Βεζένκοβ και αν θα έφευγε και άρπαξε την ευκαιρία. Μετά όλοι αναρωτιόντουσαν τι θα γίνει στον Ολυμπιακό.

Εγώ ήθελα τότε να πετάξω το κινητό μου στον τοίχο, αφού εγώ ήμουν ακόμα εδώ εδώ. Ξεκίνησα να δουλεύω. Ήλπιζα ότι η ομάδα δεν θα έπαιρνε όλους αυτούς τους καλούς ελεύθερους παίκτες γιατί ήθελα την ευκαιρία».

Για τον Ράιτ: «Αν παίξεις καλά κόντρα στον Παναθηναϊκό, είσαι Θεός, είσαι τα πάντα. Ο Ράιτ είναι τρομερή προσθήκη για την ομάδα. Η νοοτροπία του, η καλοσύνη του, μπορείς απλώς να είσαι αυτός που είσαι. Έχει πολύ ταλέντο».

Για τα playoffs της EuroLeague: «Βρήκαμε ρυθμό ανά διαστήματα, ειδικά τον Φλεβάρη και τον Μάρτιο. Η σεζόν θυμίζει rollercoaster. Το να πάμε στο πιο σημαντικό κομμάτι της σεζόν είναι σημαντικό

Εμάς δεν μας νοιάζει να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Αν γίνει, θα είναι σπουδαία νέα. Να πάρουμε τις νίκες που πρέπει και όποια θέση και να βρεθούμε μας αρέσουν οι πιθανότητές μας, είτε με Μπαρτσελόνα, με Ρεάλ, με Παναθηναϊκό, με Μονακό».

Για τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Δεν υπάρχει καμία άλλη πόλη που θα θες να είσαι στην Ευρώπη. Κάνω πλάκα για αυτό ότι το προτιμώ επειδή σιχαίνομαι τις πτήσεις, επειδή αγχώνομαι με τις πτήσεις και με κοροϊδεύουν οι συμπαίκτες μου. Προτιμώ να μείνω στην Ελλάδα, οπότε αν παίξουμε με τον Παναθηναϊκό θα είμαι λογικά ένας από τους λίγους που θα χαρεί».

Για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό και τη σύζυγό του: «Νιώθει σαν στο σπίτι της στην Ελλάδα, κάναμε και παιδί, είναι ό,τι καλύτερο. Θα μπορούσε να υπογράψει πριν από μένα με τον Ολυμπιακό. Ευλογημένος που την έχω μαζί μου».

