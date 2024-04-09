«Περίπου 10.000 φίλαθλοι πέρασαν τα εισιτήρια διαρκείας τους στο Gov.gr.wallet (από τα περίπου 80.000 διαρκείας που υπάρχουν στο σύνολο), αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία προχωρά κανονικά», τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε τηλεοπτική συνέντευξη στην ΕΡΤ αναφερόμενος στο νέο σύστημα εισόδου στα γήπεδα με ψηφιακό εισιτήριο στο Gov.gr Wallet, που θα λειτουργεί από σήμερα 9 Απριλίου στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.

Επίσης, επεσήμανε ότι θα δοθεί παράλληλη λειτουργία για ένα μήνα και του νέου συστήματος και του παλιού, δίνεται δηλαδή ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής στους φιλάθλους μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, ενώ από τον Σεπτέμβρη o νέος τρόπος εισόδου αναμένεται να ισχύσει και στους αγώνες των υπόλοιπων αθλημάτων, όπως μπάσκετ. Ανέφερε μάλιστα ότι «για τους ανθρώπους πάνω από 67 ετών θα υπάρχει ειδική μέριμνα, προκειμένου η ταυτοποίηση να γίνεται με τον κλασικό τρόπο», ενώ δήλωσε ότι οι μεταβιβάσεις των εισιτηρίων απλών ή διαρκείας είναι ζήτημα των ΠΑΕ και όχι των υπουργείων Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι για οποιαδήποτε απορία προκύψει οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο tickets.gov.gr προκειμένου να πάρουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται και πρόσθεσε ότι η διαδικασία είναι απλή. O κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι «οι πολίτες ήδη έχουν καταλάβει τον τρόπο εισόδου, καθώς 220 χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγγραφεί το τελευταίο διάστημα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας παρότι είναι εγγεγραμμένοι 4,1 εκατομμύρια Έλληνες, ενώ το Gov.gr.Wallet έχει 105 χιλιάδες νέα downloads».

Να υπενθυμίσουμε ότι στις περιπτώσεις ανηλίκων κάτω των 15 ετών «αγοράζουμε το εισιτήριο όπως το αγοράζαμε και το εισάγουμε στο δικό μας πορτοφόλι», ενώ για όσους είναι άνω των 15 ετών θα μπορεί ο ίδιος ο ανήλικος να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας και να κατεβάσει το Gov.gr wallet.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι στόχος είναι «να απαλλάξουμε την ελληνική αστυνομία από την παρουσία των εκατοντάδων αστυνομικών στα γήπεδα. Χωρίς να χρειάζεται να έχουμε αστυνομικούς στις εισόδους να γνωρίζουμε ποιοι μπαίνουν στα γήπεδα».

