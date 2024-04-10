Καλά είναι τα μαντάτα που προκύπτουν για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τις εξετάσεις που έκανε στο πόδι του μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τους Σέλτικς.

Το σημαντικό που διαπιστώνεται από τα αποτελέσματά τους είναι ότι δεν έχει υποστεί κάποια σοβαρή βλάβη στον αχίλλειο τένοντα του αριστερού του ποδιού, κάτι που θα σήμαινε ότι η απουσία του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Μπακς θα ήταν μεγάλη.

Το πρόβλημα υπάρχει μόνο στη γάμπα του αριστερού του ποδιού, στην οποία έχει υποστεί ένα τράβηγμα. Ο χρόνος αποθεραπείας δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια, αν και γίνονται εκτιμήσεις για μία με δύο εβδομάδες. Θα υποβάλλεται σε θεραπείες και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

