Σοκ στον παγκόσμιο στίβο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Κέλβιν Κίπτουμ (Kevin Kiptum), του κατόχου του παγκόσμιου ρεκόρ στο μαραθώνιο, σε τροχαίο δυστύχημα χθες στην Κένυα μαζί με τον προπονητή του.

Λίγους μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς αγώνες, ο διάσημος δρομέας, που κρατάει το παγκόσμιο ρεκόρ μαραθωνίου από τον Οκτώβριο του 2023, χάρη στο 02:00:35 που έκανε στον αγώνα του Σικάγο, άφησε την τελευταία του πνοή στο Κάπταγκατ, όπως και ο προπονητής του από τη Ρουάντα, Ζερβέ Χακιζιμάνα, ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε σε νεαρή ηλικία και τον εξέλιξε σε πρωταθλητή.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο Κίπτουμ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο πρώτα προσέκρουσε σε δέντρο και στη συνέχεια κατέληξε σε χαντάκι σε μία πολύ δύσκολη ορεινή διαδρομή.\

Σύμφωνα με μαρτυρία, που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πρόσθεσε ότι υπήρχε μέσα στο αυτοκίνητο και μία γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο.

Ο Κίπτουμ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έτρεξε τον μαραθώνιο σε λιγότερο από 2 ώρες και 1 λεπτό. Έκανε το νέο παγκόσμιο ρεκόρ των 2:00.35 στον Μαραθώνιο του Σικάγο τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας το ρεκόρ του συναδέλφου του Κενυάτη Eλιουντ Κιπτσόγκε, το οποίο επικυρώθηκε από τη διεθνή ομοσπονδία στίβου την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου, Σεμπάστιαν Κόε, ήταν ένας από τους πρώτους που εξέφρασε τα συλλυπητήριά του: «Είμαστε συγκλονισμένοι και βαθιά λυπημένοι που πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Κέλβιν και του προπονητή του.

Εκ μέρους όλων στον παγκόσμιο αθλητισμό στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους φίλους, τους συμπαίκτες τους και το έθνος της Κένυας».

Από την πλευρά του ο υπουργός αθλητισμού της Κένυας, Αμπάμπου Ναουγάμπα, δήλωσε από την πλευρά του: «Εξαιρετικά ανατριχιαστικό!! Η Κένυα έχει χάσει ένα πολύτιμο διαμάντι».

Πηγή: skai.gr

