Παναθηναϊκός: Τα «πράσινα» post των παικτών μετά την μεγάλη νίκη στις Σέρρες

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με τους τρεις πολύτιμους βαθμούς από τις Σέρρες και κοιτάζει την συνέχεια ενόψει κυπέλλου στη δύσκολη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην “καυτή” Τούμπα. Οι παίκτες του τριφυλλιού έκαναν μια επαγγελματική νίκη απέναντι στον Πανσερραϊκό και πήραν σχετικά εύκολα τη νίκη.

Το κλίμα μετά το τέλος της αναμέτρησης ήταν εκπληκτικό, με τους πράσινους ποδοσφαιριστές να υπογράφουν αρκετά αυτόγραφα και να βγαίνουν πολλές φωτογραφίες με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που περίμεναν την ομάδα έξω από τα αποδυτήρια με κέφι και πολύ τραγούδι.

