Παναθηναϊκός: Τα «πράσινα» post των παικτών μετά την μεγάλη νίκη στις Σέρρες

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με τους τρεις πολύτιμους βαθμούς από τις Σέρρες και κοιτάζει την συνέχεια ενόψει κυπέλλου στη δύσκολη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην “καυτή” Τούμπα. Οι παίκτες του τριφυλλιού έκαναν μια επαγγελματική νίκη απέναντι στον Πανσερραϊκό και πήραν σχετικά εύκολα τη νίκη.
Το κλίμα μετά το τέλος της αναμέτρησης ήταν εκπληκτικό, με τους πράσινους ποδοσφαιριστές να υπογράφουν αρκετά αυτόγραφα και να βγαίνουν πολλές φωτογραφίες με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που περίμεναν την ομάδα έξω από τα αποδυτήρια με κέφι και πολύ τραγούδι.
Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr
- Άμορφη μάζα το αμάξι του 24χρονου μαραθωνοδρόμου Κίπτουμ που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Χτύπησε σε δέντρο (Φωτογραφίες)
- Η Αργεντινή νίκησε τη Βραζιλία και την άφησε εκτός Ολυμπιακών Αγώνων
- Super Bowl: Χαμός με την Τέιλορ Σουίφτ - Η αγκαλιά και το φιλί με τον Τράβις Κέλσι μετά την νίκη των Kansas City Chiefs
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.