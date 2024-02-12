Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο 24χρονος κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ Μαραθωνίου Κέλβιν Κίπτουμ

Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του στίβου η είδηση του θανάτου του 24χρονου Κέλβιν Κίπτουμ από την Κένυα ο οποίος σημείωσε το παγκόσμιο ρεκόρ (2:00:35) στον Μαραθώνιο του Σικάγο το 2023.

Ο 24χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη χώρα του μαζί με τον προπονητή του, τον Ζερβέ Χακιζιμάνα της Ρουάντα την Κυριακή.

Η σύζυγος του Χακιζιμάνα, Joan Chelimo, επιβεβαίωσε τον θάνατο του συζύγου της.

Ο Κέλβιν Κιπτούν μετά το ιστορικό ρεκόρ που κατέγραψε στο Σικάγο το 2023, αποτελούσε το πλέον μεγάλο φαβορί και για το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Ο Κίπτουμ κατέρριψε 34 δευτερόλεπτα από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ του δύο φορές Ολυμπιονίκη Ελιούντ Κιπτσόγκε από το Βερολίνο πέρυσι για να γίνει ο πρώτος άνδρας που έτρεξε τον μαραθώνιο κάτω από δύο ώρες και ένα λεπτό.

Ο υπουργός Αθλητισμού της Κένυας, Ababu Namwamba, δήλωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πρώην Twitter: «Εξαιρετικά ανατριχιαστικό!! Η Κένυα έχει χάσει ένα ιδιαίτερο διαμάντι».

Devastatingly sickening!! Kenya has lost a special gem. Lost for words.. pic.twitter.com/URgLeeop1t — Hon Ababu-Namwamba, EGH🇰🇪 (@AbabuNamwamba) February 11, 2024

Ο Κέλβιν Κιπτούν ήταν ένας από τους νέους αθλητές της Κένυας που ξεκίνησαν την καριέρα τους στο δρόμο, ξεφεύγοντας από την προηγούμενη παράδοση των αθλητών που ξεκινούσαν στην πίστα ενός σταδίου πριν ξεκινήσουν να τρέχουν μεγαλύτερες αποστάσεις.

Ο Κιπτούν είπε στο BBC πέρυσι ότι η ασυνήθιστη επιλογή του καθορίστηκε απλώς από την έλλειψη πόρων.

«Δεν είχα χρήματα για να ταξιδέψω για να παρακολουθήσω συνεδρίες», εξήγησε.

Ο 36χρονος προπονητής του, Χακιζιμάνα, ήταν συνταξιούχος δρομέας από τη Ρουάντα. Πέρυσι, πέρασε μήνες βοηθώντας τον Κιπτούν να πετύχει το παγκόσμιο ρεκόρ.

Η σχέση τους ως προπονητής και αθλητής ξεκίνησε το 2018, αλλά το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά όταν ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ ήταν πολύ νεότερος.

Πηγή: skai.gr

