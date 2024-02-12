Λογαριασμός
Άμορφη μάζα το αμάξι του 24χρονου μαραθωνοδρόμου Κίπτουμ που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Χτύπησε σε δέντρο (Φωτογραφίες)

Από τις φωτογραφίες φαίνεται πως η σύγκρουση ήταν σφοδρή.

Κίπτουμ

Σοκαριστικές είναι οι φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα και δείχνουν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος Κέλβιν Κίπτουμ από την Κένυα και έχασε τη ζωή του να έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα. 

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, ο 24χρονος οδηγούσε ένα Toyota Premio. Από τις φωτογραφίες φαίνεται πως η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο προπονητής του, Ζερβέ Χακιζιμάνα από την Ρουάντα ο οποίος επίσης βρήκε τραγικό θάνατο. Και οι δύο βρήκαν ακαριαίο θάνατο, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο CNN ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο αυτοκίνητο επέβαινε επίσης μία γυναίκα, η οποία γλίτωσε με ελαφρύ τραυματισμό.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Kaptagat, περίπου 300 χιλιόμετρα από το Ναϊρόμπι.

Ο Κέλβιν Κιπτούν μετά το ιστορικό ρεκόρ που κατέγραψε στο Μαραθώνιο του Σικάγο το 2023 (2:00:35) αποτελούσε το πλέον μεγάλο φαβορί και για το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Ο Κίπτουμ κατέρριψε 34 δευτερόλεπτα από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ του δύο φορές Ολυμπιονίκη Ελιούντ Κιπτσόγκε από το Βερολίνο πέρυσι για να γίνει ο πρώτος άνδρας που έτρεξε τον μαραθώνιο κάτω από δύο ώρες και ένα λεπτό.

