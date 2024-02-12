Σοκαριστικές είναι οι φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα και δείχνουν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος Κέλβιν Κίπτουμ από την Κένυα και έχασε τη ζωή του να έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, ο 24χρονος οδηγούσε ένα Toyota Premio. Από τις φωτογραφίες φαίνεται πως η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ο προπονητής του, Ζερβέ Χακιζιμάνα από την Ρουάντα ο οποίος επίσης βρήκε τραγικό θάνατο. Και οι δύο βρήκαν ακαριαίο θάνατο, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο CNN ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο αυτοκίνητο επέβαινε επίσης μία γυναίκα, η οποία γλίτωσε με ελαφρύ τραυματισμό.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Kaptagat, περίπου 300 χιλιόμετρα από το Ναϊρόμπι.

Wreckage of the car involved in an accident that killed 24-year-old Marathon World Record Holder Kelvin Kiptum and his coach Gervais Hakizimana along Eldoret-Ravine highway at 11:17pm on Sunday, February 11, 2024.



[Photo: Stephen Rutto) pic.twitter.com/mDaD1aQmq8 — The Standard Digital (@StandardKenya) February 11, 2024

Ο Κέλβιν Κιπτούν μετά το ιστορικό ρεκόρ που κατέγραψε στο Μαραθώνιο του Σικάγο το 2023 (2:00:35) αποτελούσε το πλέον μεγάλο φαβορί και για το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Ο Κίπτουμ κατέρριψε 34 δευτερόλεπτα από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ του δύο φορές Ολυμπιονίκη Ελιούντ Κιπτσόγκε από το Βερολίνο πέρυσι για να γίνει ο πρώτος άνδρας που έτρεξε τον μαραθώνιο κάτω από δύο ώρες και ένα λεπτό.

Πηγή: skai.gr

