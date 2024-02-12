Παναθηναϊκός: Το απίστευτο στατιστικό του Κέντρικ Ναν, ποιον κυνηγάει να ξεπεράσει

Ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού μετράει ένα… τρελό στατιστικό από τότε που ήρθε στην Ελλάδα για χάρη του Παναθηναϊκού και αυτό είναι οι συνεχόμενες εύστοχες βολές

Πιο συγκεκριμένα ο Ναν έφτασε τις 45/45 βολές στην EuroLeagueστο παιχνίδι με την Φενερ! Την ίδια στιγμή μάλιστα έχει και 18/18 βολές στην Stoiximan Basket League, κάτι που σημαίνει ότι συνολικά έχει 63/63 βολές σε όλες τις διοργανώσεις με την πράσινη φανέλα. Μάλιστα ο παίκτης των πράσινων κυνηγά να σπάσει το ρέκορ του Κέβιν Πάντερ που είχε 68/68 ελεύθερες βολές στην περσινή Ευρωλίγκα.

