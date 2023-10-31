«Από σήμερα ο αθλητής Ναν είναι μέλος της Παναθηναϊκής οικογένειας…».



Με αυτά τα λόγια και ένα… φιλάκι στο τέλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε γνωστή τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Κέντρικ Καν.

Ο 28χρονος Αμερικανός κόμπο γκαρντ, που απασχόλησε το καλοκαίρι και τον Ολυμπιακό και λίγο αργότερα και την Αρμάνι Μιλάνο, δεν βρήκε στο ΝΒΑ την πρόταση που ήθελε και είπε το μεγάλο «ναι» στο «τριφύλλι».



Ο ύψους 1,91μ. άσος, που μπορεί να παίξει στο «2» αλλά και στο «1», έπαιξε για τέσσερις σεζόν στο ΝΒΑ, σε Χιτ, Λέικερς και Γουίζαρντς. Ήταν ένας από τους πολλούς παίκτες που δεν επελέγησαν στο ντραφτ, αλλά αναδείχθηκε μέσω του οργανισμού των Χιτ, από τους «εγκεφάλους» Έρικ Σπόελστρα και Πατ Ράιλι.



Την περασμένη περίοδο είχε 7,5 πόντους (39,2% στα τρίποντα), 1,8 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ σε 14,1 λεπτά κατά μέσο όρο με τους Γουίζαρντς σε 31 εμφανίσεις. Είχε αρχίσει τη σεζόν στους Λέικερς έχοντας 6,7 πόντους (32,5% στα τρίποντα), 1,4 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 13,5 λεπτά ανά αγώνα, αλλά δόθηκε με ανταλλαγή στην Γουάσινγκτον για χάρη του Ρουί Χατσιμούρα.



Η καλύτερή του σεζόν στο ΝΒΑ ήταν η πρώτη του, το 2019/20, όταν είχε με το Μαϊάμι 15,3 πόντους (35% στα τρίποντα), 3,3 ασίστ και 2,7 ασίστ σε 29,3 λεπτά ανά αγώνα στην regular season, ενώ έπαιξε σε 15 ματς των playoffs στην πορεία ως τους τελικούς (όπου η ομάδα του έχασε από τους Λέικερς τον τίτλο) 6,1 πόντους (27,9% στα τρίποντα), 2,1 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 15,9 λεπτά ανά αγώνα. Μάλιστα, εκείνη τη χρονιά επελέγη και στην καλύτερη πεντάδα ρούκι του ΝΒΑ.



Ο αριστερόχειρας γκαρντ έμεινε χωρίς συμβόλαιο στο ΝΒΑ γιατί «πλήρωσε» ότι δεν έχει μεγάλο μέγεθος (1,91μ.), ενώ η δύναμη και η αθλητικότητά του δεν θεωρείται elite για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Περισσεύει, ωστόσο, για την Ευρωλίγκα. Πολύ καλός χειριστής της μπάλας, με κάθετο παιχνίδι, που μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του και τους άλλους, αλλά και καλός σουτέρ, τόσο spot όσο και από ντρίμπλα. Στην άμυνα δεν είναι… σπουδαίος, αλλά σίγουρα είναι πιο ικανός από τους υπόλοιπους υπάρχοντες γκαρντ του Παναθηναϊκού.

