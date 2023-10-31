Κομβική χαρακτήρισε την παρουσία του Σαντιάγκο Έσε για τον Ολυμπιακό ο Νίκος Σταματέλος με αφορμή τη νέα πολύ καλή εμφάνιση του Αργεντινού, στη νίκη επί του ΟΦΗ (0-2).



«Ο Έσε ήταν το Α και το Ω του Ολυμπιακού, ο κορυφαίος του γηπέδου. Με αυτόν στο γήπεδο η ομάδα μπορεί να παίξει και με δύο χαφ και να ανταποκριθεί το ίδιο καλά, όπως και με τρία», ανέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και πρόσθεσε:

«Ο Ολυμπιακός πέρασε από μια έδρα όπου ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης έχασαν χωρίς να απειληθεί. Το γρήγορο γκολ απλοποίησε τα πράγματα και ανάγκασε τον ΟΦΗ να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Το 2-0 από την πίεση ψηλά τελείωσε το παιχνίδι και οι γηπεδούχοι δεν ανησύχησαν καθόλου τον Πασχαλάκη».



Όσο για τους Πορόζο και Σολμπάκεν είπε: «Ο Πορόζο ήταν πολύ καλός σε ένα ακόμη παιχνίδι, ενώ αντίθετα από τον Σολμπάκεν ο Ολυμπιακός περιμένει περισσότερα. Είχε χθες μια ευκαιρία αλλά δεν την αξιοποίησε όσο θα μπορούσε βάσει της ποιότητάς του».



