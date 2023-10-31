Για μεγαλύτερο πρόβλημα του Χουάνκαραπό ότι αναμενόταν, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να μένει χωρίς τον βασικό του αριστερό μπακ, έκανε λόγο μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου.



«Έχει παρατραβήξει όλο αυτό το κακόγουστο αστείο με τον Χουάνκαρ και αν τραυματίστηκε ή όχι, αν έβγαλε αίμα, αν το έκανε σκόπιμα. Το θέμα είναι ποιος τα λέει και αν έχεις απαιτήσεις. Αν όχι, τότε προχωράς πιο εύκολα. Χθες προσπάθησε να προπονηθεί, αλλά έμεινε εκτός, να δούμε αν θα το κάνει σήμερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που κάποιοι νόμιζαν. Ο Παναθηναϊκός έχει στερηθεί ήδη τον βασικό του αριστερό μπακ σε δύο ματς και να δούμε αν θα προλάβει να είναι έτοιμος για τη Λαμία», είπε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, σχετικά με την γνωστοποίηση του σκεπτικού για την τιμωρία του Ολυμπιακού, ο ρεπόρτερ του σταθμού ανέφερε ότι φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τους «ερυθρόλευκους», αλλά προτίμησε να περιμένει την απόφαση που θα εκδώσει η ΕΠΟ, τονίζοντας πάντως πως πλέον όλοι έχουν καταλάβει τι συνέβη στο ντέρμπι.



Ο Αθανασίου επισήμανε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει το 2x2 μέχρι την επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, χαρακτηρίζοντας το προσεχές με τη Λαμία ως το μακράν πιο δύσκολο και εξηγώντας το γιατί.



Ακούστε το ηχητικό:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.