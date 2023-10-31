Με μια ομάδα λιγότερη θα πορευτεί η Α1 Γυναικών για τη συνέχεια της σεζόν. Ο ΟΑ Χανιών ανακοίνωσε την απόσυρση του από το πρωτάθλημα, μην μπορώντας να ανταποκριθεί στις ανταποκριθεί κυρίως οικονομικά στις απαιτήσεις της κατηγορίας.



Η ανακοίνωση:

«Ο ΟΑ Χανίων βρίσκεται στην ιδιαίτερα δυσάρεστη θέση ν’ ανακοινώσει την απόσυρση της γυναικείας ομάδας μπάσκετ από την Α1 Εθνική κατηγορία.



Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση που διεξήχθη το βράδυ της Δευτέρας (30/10).



Μετά από ένα όμορφο ταξίδι πέντε ετών και της συλλογής πλούσιων εμπειριών, το ταξίδι αυτό ολοκληρώνεται σε αυτό το σημείο, σίγουρα όχι με τον τρόπο που θα άρμοζε. Παρ’ όλα αυτά, μια νέα περιπέτεια ξεκινά για το σωματείο μας, το οποίο ευελπιστεί να επανέλθει στο μέλλον στους δρόμους της δόξας και των επιτυχιών.



Λυπούμαστε ιδιαίτερα γι’ αυτό το γεγονός, ωστόσο μία σειρά από λόγους μας οδήγησαν σε αυτήν την σκληρή απόφαση.



Σημειώνεται ότι όλα τα υπόλοιπα τμήματα του μπάσκετ θα συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους, εκεί όπου θα επικεντρωθεί στη συνέχεια το βάρος. Νέος επικεφαλής των Ακαδημιών αναλαμβάνει μάλιστα ο Φώτης Φείδας, με τη συνεργασία με τη Φρόσω Δημητρουλάκη να λαμβάνει τέλος, την οποία ο ΟΑΧ ευχαριστεί για την πολυετή της θητεία.



Μια νέα μέρα ξημερώνει για τον ΟΑ Χανίων. Γι’ αυτό να είναι σίγουροι τα μέλη του και το φίλαθλο κοινό των Χανίων».

