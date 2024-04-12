Λογαριασμός
Όργια Κάνααν στο πρώτο δεκάλεπτο με Φενέρμπαχτσε: Πέτυχε τους 13 από τους 19 πόντους του Ολυμπιακού

Έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Φενέρμπαχτσε ο Αϊζάια Κάνααν στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού.

Κάνααν

Ασταμάτητος είναι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague ο Αϊζάια Κάνααν.

Ο Αμερικανός σημείωσε τους 13 από τους συνολικά 19 πόντους των «ερυθρόλευκων» στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας 4/5 τρίποντα και 1/2 βολές, συγκεντρώνοντας 11 βαθμούς στην αξιολόγηση.



Ο 33χρονος γκαρντ έπαιξε σε όλη την πρώτη περίοδο, με την άμυνα των Τούρκων να αδυνατεί να τον σταματήσει
Πηγή: sport-fm.gr

