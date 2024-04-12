Ασταμάτητος είναι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague ο Αϊζάια Κάνααν.
Ο Αμερικανός σημείωσε τους 13 από τους συνολικά 19 πόντους των «ερυθρόλευκων» στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας 4/5 τρίποντα και 1/2 βολές, συγκεντρώνοντας 11 βαθμούς στην αξιολόγηση.
Ο 33χρονος γκαρντ έπαιξε σε όλη την πρώτη περίοδο, με την άμυνα των Τούρκων να αδυνατεί να τον σταματήσει…
Πηγή: sport-fm.gr
