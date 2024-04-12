Λογαριασμός
Φτερούγα κοτόπουλου... διέκοψε ματς στο NBA - Δείτε βίντεο

Δείτε το απίθανο περιστατικό στην αναμέτρηση των Κινγκς με τους Πέλικανς

ΝΒΑ

Ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο σε ματς ΝΒΑ έλαβε χώρα σε εκείνο ανάμεσα στους Κινγκς και τους Πέλικανς.

Στα 46,4’’ πριν από τη λήξη, το παιχνίδι διεκόπη, εξαιτίας ρίψης αντικειμένου στο παρκέ από την κερκίδα!

Ωστόσο, το αντικείμενο αποδείχτηκε… νόστιμο, καθώς αυτό ήταν μία φτερούγα κοτόπουλου!

Για την ιστορία, η ομάδα από τη Νέα Ορλεάνη νίκησε 135-123 τους «βασιλιάδες».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

