Ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο σε ματς ΝΒΑ έλαβε χώρα σε εκείνο ανάμεσα στους Κινγκς και τους Πέλικανς.

Στα 46,4’’ πριν από τη λήξη, το παιχνίδι διεκόπη, εξαιτίας ρίψης αντικειμένου στο παρκέ από την κερκίδα!

Ωστόσο, το αντικείμενο αποδείχτηκε… νόστιμο, καθώς αυτό ήταν μία φτερούγα κοτόπουλου!

Για την ιστορία, η ομάδα από τη Νέα Ορλεάνη νίκησε 135-123 τους «βασιλιάδες».

Δείτε το βίντεο:

Someone threw a chicken wing onto the floor at Pelicans-Kings, and Kevin Harlan can't believe someone would waste a good wingpic.twitter.com/mo0iQoLBKL — Dime (@DimeUPROXX) April 12, 2024

