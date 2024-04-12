Να τονώσει το ηθικό στους παίκτες του προσπάθησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσε. Ο Βάσκος διαπίστωσε την απογοήτευση των ποδοσφαιριστών του από την εξέλιξη που είχε το ματς και τους επεσήμανε ότι δεν πρέπει να είναι στεναχωρημένοι και πως στο δεύτερο παιχνίδι μπορεί να έρθει η πρόκριση.



«Συγχαρητήρια σε όλους. Κάναμε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο και συνολικά ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μπορούσαμε να έχουμε πάρει πιο καθαρό σκορ μετά το 3-0, αλλά κάναμε λάθη που δεν έπρεπε. Και πάλι, όμως, νικήσαμε και δεν θέλω να σας βλέπω στενοχωρημένους.

Είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για εμάς και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τρόπο θετικό. Νικήσαμε, έχουμε προβάδισμα και θα πάμε στο δεύτερο παιχνίδι να πάρουμε την πρόκριση. Μπορούμε να παίξουμε το ίδιο καλά και καλύτερα στην έδρα τους και να πανηγυρίσουμε εμείς στο τέλος», ήταν τα λόγια του.Αντίστοιχα και τα όσα είπε ο: «Τι πάθατε; Νικήσαμε και θα στενοχωρηθούμε; Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμη. Πριν λίγες εβδομάδες δεν μας υπολόγιζε κανείς και δείτε που είμαστε σήμερα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:«Συνέλθετε, δεν χρειάζεται στενοχώρια. Θα πάμε να νικήσουμε και στην έδρα τους και θα περάσουμε εάν παίξουμε όπως στο πρώτο ημίχρονο. Είμαστε σε καλό δρόμο, παίζουμε καλά και αυτό έχει σημασία».

