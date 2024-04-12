Σοκ στον παγκόσμιο στίβο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η σπουδαία τριπλουνίστρια και κάτοχος του χρυσού μεταλλίου στο Τόκιο, Γιουλιμάρ Ρόχας, θα μείνει εκτός Ολυμπιακών Αγώνων.

Η 28χρονη αθλήτρια από τη Βενεζουέλα, υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αχίλλειο η οποία θα την αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσεις για τους επόμενους πέντε μήνες.

⚠️ ¡COMUNICADO! 📢



Nos vemos pronto, con los mismos sueños y ganas.



Con amor: Yulimar Rojas 💙 pic.twitter.com/sOzRLjmfun — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) April 12, 2024

H ανακοίνωση της Ρόχας:

«Στη χώρα μου, τη Βενεζουέλα, στην οικογένεια του ολυμπιακού και αθλητικού κινήματος, ιδιαίτερα στους οπαδούς μου. Θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024.

Με πολύ πόνο και θλίψη θέλω να σας πω ότι κατά την προπόνηση στο άλμα είχα έντονο πόνο που μεταφράστηκε σε τραυματισμό στον αριστερό αχίλλειο τένοντα. Η καρδιά μου είναι επίσης ραγισμένη και θέλω να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορώ να σας εκπροσωπήσω στο Παρίσι 2024.

Σήμερα αναρρώνω ήδη μετά την εγχείρησή μου που έγινε αυτή την Πέμπτη 11 Απριλίου στην κλινική CEMTRO στη Μαδρίτη (Ισπανία), με μια υπέροχη ομάδα επαγγελματιών με επικεφαλής τον ειδικό τραυματολογίας και χειρουργικής, δρ. έδρο Γκιγέν, με την υποστήριξη του δρ. Τομάς Φερνάντεθ.

Ήταν πολύ περίπλοκες ώρες, κατά τις οποίες αμφισβήτησα τον εαυτό μου και ανέλυσα γιατί συνέβη αυτό, ωστόσο καταλαβαίνω ότι στα σχέδια του Θεού είμαστε μόνο όργανα της θέλησής Του. Σήμερα νιώθω πολύ συναισθηματικά επηρεασμένη που δεν μπορώ να συμμετάσχω. Η επιθυμία να υπερασπιστώ τον ολυμπιακό τίτλο με ενθουσίασε πάρα πολύ, αλλά σήμερα πρέπει να σταματήσω, να το καταλάβω αυτό, να ανακάμψω και να επιστρέψω με μεγάλη δύναμη για να συνεχίσουμε να πετάμε μαζί.

Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και ολόκληρη την ομάδα μου, που αυτήν τη στιγμή δεν έχουν απομακρυνθεί από εμένα, προσπαθώντας να με κάνουν να κατανοήσω την περίπλοκη κατάσταση που περνάω. Εκφράζω επίσης την ευγνωμοσύνη μου στους αθλητικούς φορείς της Βενεζουέλας για όλη την υποστήριξή τους.

Εύχομαι στην αποστολή της Βενεζουέλας μεγάλη επιτυχία στο Παρίσι το 2024, είμαι ήδη πολύ περήφανος για εσάς και τους συμπαίκτες μου στο γήπεδο, είθε να δώσουν τα πάντα για να φτάσουν επίσης στη δόξα. Τα λέμε σύντομα, με τα ίδια όνειρα και επιθυμία».

