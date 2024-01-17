Λογαριασμός
Η Μπαντόσα συνεχάρη τον εξουθενωμένο Τσιτσιπά με μία αγκαλιά - Δείτε βίντεο

Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε δύσκολα στους «32» του Όπεν της Αυστραλίας και η Πάολα Μπαντόσα τον συνεχάρη στα αποδυτήρια με μία αγκαλιά

Μπαντόσα

Αμφότεροι έκλεισαν «ραντεβού» στην επόμενη φάση του αυστραλιανού Όπεν.

Η Πάολο Μπαντόσα απέκλεισε εύκολα με 2-0 σετ την Αναστασία Παβλιουτσένκοβα και στη συνέχεια μετέβη στο κορτ όπου αγωνιζόταν ο αγαπημένος της Στέφανος Τσιτσιπάς.

TAGS: Στέφανος Τσιτσιπάς
