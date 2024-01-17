Αμφότεροι έκλεισαν «ραντεβού» στην επόμενη φάση του αυστραλιανού Όπεν.

Η Πάολο Μπαντόσα απέκλεισε εύκολα με 2-0 σετ την Αναστασία Παβλιουτσένκοβα και στη συνέχεια μετέβη στο κορτ όπου αγωνιζόταν ο αγαπημένος της Στέφανος Τσιτσιπάς.

Both through to round three 🙌🫂 PAMOS pic.twitter.com/kuVt5c4lCx — Tsitsidosa Updates (@OnlyTsitsidosa) January 17, 2024

