Έτοιμη να περάσει σε νέα χέρια είναι η Πόρτο καθώς σύντομα θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου.



Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα πορτογαλικά ΜΜΕ, ο επί χρόνια πρόεδρος των «δράκων» Πίντο ντα Κόστα θα είναι ξανά υποψήφιος ωστόσο δεν θα παίζει μόνος!

Και αυτό γιατί μετά την υποψηφιότητα του Νούνο Λόμπο, το βράδυ της Τετάρτης, θα ανακοινώσει και τη δική του υποψηφιότητα ο Αντρέ Βίλας Μπόας!



Ο πρώην τεχνικός της Πόρτο, της Τότεναμ, της Τσέλσι και της Ζενίτ, πρόκειται να παρουσιάσει το πλάνο του για την προεδρία της ομάδας, με το σύνθημα «There is only one Porto» (Υπάρχει μόνο η Πόρτο).



Ο 46χρονος πρώην προπονητής θα έχει την αποστολή να απομακρύνει τον Πίντο ντα Κόστα από την προεδρική θέση που κατείχε από το 1982, την στιγμή που τα οικονομικά του συλλόγου βρίσκονται σε μεγάλο τέλμα.

La campagne d’André Villas-Boas pour la présidence du FC Porto est officiellement lancée ! 🗳️ pic.twitter.com/r2ArCATb15 — Adeptos (@AdeptosFR) January 17, 2024

