Έκανε τα εύκολα... δύσκολα, αλλά χαμογέλασε στο τέλος ο Παναιτωλικός

Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη ήρθε ισόπαλη 2-2 κόντρα στην Athens Kallithea στο «Ελ Πάσο» για το δεύτερο παιχνίδι της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε με δυο γκολ από νωρίς, όμως, στη συνέχεια άφησε το πόδι από το γκάζι, δέχτηκε δυο τέρματα και το φινάλε έγινε θρίλερ, χωρίς ωστόσο να το πληρώσει. Και αυτό, διότι κουβαλούσε το 3-2 από το πρώτο ματς και έκανε δικό της το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Έτσι, οι Αγρινιώτες θα τεθούν αντιμέτωποι με το νικητή του ζευγαριού ΟΦΗ-Κηφισιά, με τους κρητικούς να έχουν μεγάλο προβάδισμα μετά την εντός έδρας νίκη τους με 3-1 στο πρώτο ματς.

Πολύ όμορφες οι εικόνες με κόσμο στο «Ελ Πάσο» που... έλειψαν, μιας και η Athens Kallithea αγωνίζεται στη Super League 2, η οποία δεν υπάγεται στην απαγόρευση που έχει επιβληθεί στα γήπεδα των ομάδων της Stoiximan Super League.

Με τον καλύτερο τρόπο στο ματς μπήκε ο Παναιτωλικός, που σκόραρε στο 7’ και πάγωσε το «Ελ Πάσο». Ο Λιάβας ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ από τα δεξιά, έκανε ωραίο γέμισμα και η δυνατή κεφαλιά που πήρε ο Μπρούνο Ντουάρτε κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0, αποκτώντας τεράστιο προβάδισμα για την πρόκριση.

Μάλιστα, οι Αγρινιώτες πέντε λεπτά αργότερα σημείωσαν και δεύτερο τέρμα, σφραγίζοντας ουσιαστικά και το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Πάλι από στατική φάση, ο Χουάνπι, εκτέλεσε απευθείας με υπέροχο τρόπο το φάουλ, ο Βοσνιάδης δεν είχε απάντηση και έτσι ήρθε το 2-0 για τους φιλοξενούμενους.

Στη συνέχεια η Athens Kallithea πήρε μέτρα και κράτησε περισσότερο την μπάλα στα πόδια της, με την ομάδα του Γιάννη Πετράκη να προσπαθεί να ρίξει το ρυθμό, προκειμένου να διαχειριστεί το υπέρ της σκορ με όσο πιο ασφαλή τρόπο γίνεται.

Στο 33’ οι γηπεδούχοι απείλησαν με την κεφαλιά του Σίλβα από ωραία κυκλοφορία της μπάλας, αλλά ο Στεργιάκης καθάρισε εύκολα τη φάση, ενώ τρία λεπτά (36’) αργότερα μείωσαν σε 2-1! Ξανά το γκολ ήρθε από στατική φάση, ο Βασιλόγιαννης έκανε το γέμισμα, με τον Λουκίνα να πιάνει κεφαλιά-οβίδα, κρατώντας ζωντανή την ομάδα του στο παιχνίδι.

Ο Βασιλόγιαννης σούταρε στο 38' από καλή θέση, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 42’ ο Παναιτωλικός είχε τη δική του στιγμή με τον Στάγιτς, όμως η κεφαλιά κατέληξε άουτ. Το ημίχρονο δεν είχε κάποια άλλη καλή φάση, με τους φιλοξενούμενους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 2-1 υπέρ τους σκορ.

Στο δεύτερο μέρος ο Αλέκος Βοσνιάδης πέρασε στο γήπεδο τους Κυνηγόπουλο, Ματίγια, με μοναδικό στόχο να γίνει η ομάδα του πιο δημιουργική, κάτι που είχε αποτέλεσμα, μιας και οι γηπεδούχοι πήραν την μπάλα, είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν έφτασαν με ευκολία σε απειλητικές καταστάσεις.

Στο τελευταίο τέταρτο ο Παναιτωλικός εκμεταλλεύτηκε την κούραση της Athens Kallithea και βγήκε μπροστά, έχοντας και μια αξιόλογη στιγμή στο 78' με τον Μπουζούκη, ενώ δυο κεφαλιές των γηπεδούχων με τον Λουκίνα δεν απείλησαν τον Στεργιάκη.

Το φινάλε, όμως, είχε άγριο ομορφιά και η πρόκριση δεν ήθελε και πολύ να γίνει... θρίλερ. Συγκεκριμένα, στο πρώτο από τα πέντε λεπτά των καθυστερήσεων το σύνολο του Αλέκου Βοσνιάδη ισοφάρισε σε 2-2 με το «ξερό» βολέ του Τόρες και ήθελε ένα γκολ για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Στο 90+3' ο γκολκίπερ των γηπεδούχων, Βοσνιάδης, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για φάουλ στον Καρέλη έξω από τα καρέ του, στο ματς προστέθηκαν ακόμη τέσσερα λεπτά, αλλά ο Παναιτωλικός διαχειρίστηκε σωστά το υπέρ του σκορ και στο τέλος πήρε την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Athens Kallithea (Αλέκος Βοσνιάδης): Βοσνιάδης, Μπουλούλης (96΄Πάντος), Μαρότα, Βλάχος, Μανθάτης, Ρομαό (46΄Ματίγια), Σίλβα, Βασιλόγιαννης (65΄Νεκούλ), Ντεμέτριους (75΄Τόρες), Τσιντώνης (46΄Κυνηγόπουλος), Λουκίνας.

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Στεργιάκης, Στάγιτς (75΄Μαλής), Μπ.Ντουάρτε, Λιάβας, Μαυρίας, Τορεχόν (76΄Μπακάκης), Τσιγγάρας, Μπελεβώνης (59΄Α. Ντουάρτε), Χουάνπι (67΄Μπουζούκης), Ζοάο Πέδρο, Ντίαζ (59΄Καρέλης).

