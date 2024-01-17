Προχωράει και για τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός!



Οι «πράσινοι» μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που προέκυψαν με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, πάνε να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε κάτω από τα γκολπόστ, θέλοντας να κάνουν δικό τους τον Πολωνό τερματοφύλακα, Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι της Σπέτσια.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης, ο υψηλόσωμος τερματοφύλακας της Σπέτσια, φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά και τις επόμενες δυο ημέρες αναμένεται να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις στο εν λόγω ζήτημα.Ο Ντραγκόφσκι ξεκίνησε την καριέρα του από τηαπό την οποία αποχώρησε το 2015, με προορισμό τη, έναντι. Οι «βιόλα» τον παραχώρησαν δανεικό για ένα εξάμηνο το 2019 στην Έμπολι, ενώ το καλοκαίρι του 2022, ητον απέκτησε έναντι 2 εκατ. ευρώ.Μεταξύ άλλων ο Ντραγκόφσκι έχει αγωνιστεί δυο φορές με την εθνική Πολωνίας ενώ έχει περάσει και από όλες τις βαθμίδες των μικρότερων εθνικών ομάδων της πατρίδας τους.

