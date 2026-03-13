Η Formula 1 αναμένεται να ακυρώσει τα Γκραν Πρι του επόμενου μήνα στο Μπαχρέϊν και στη Σαουδική Αραβία, εξαιτίας της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Τα μονοθέσια και ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα πρέπει να αρχίσουν να μεταφέρονται προς τον Περσικό Κόλπο στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, γεγονός που δημιουργεί ένα αυστηρό χρονικό όριο για τη λήψη απόφασης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της F1 Στέφανο Ντομενικάλι (Stefano Domenicali) και ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαϊέμ αναμένεται να λάβουν την τελική απόφαση με βασικό κριτήριο την ασφάλεια της αποστολής της Formula 1, που αριθμεί περίπου 3.000 άτομα.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με τους διοργανωτές των αγώνων, με τους οποίους διατηρούν μακροχρόνιες σχέσεις, προκειμένου να βρεθεί λύση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κατάσταση, όπου διακυβεύονται όχι μόνο εκατομμύρια λίρες αλλά και ανθρώπινες ζωές.

Το Μπαχρέιν, πρωτοπόρο στην είσοδο της Formula 1 στη Μέση Ανατολή, καταβάλλει έως και 40 εκατομμύρια λίρες για να φιλοξενεί τον αγώνα, ενώ το Γκραν Πρι της Σαουδικής Αραβίας αποφέρει ακόμη περισσότερα έσοδα (περίπου 60 εκατομμύρια λίρες ετησίως) αποτελώντας έναν από τους πιο κερδοφόρους σταθμούς στο καλεντάρι των 24 αγώνων, μαζί με το Καράρ.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία συμβάλλει οικονομικά μέσω της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco, με χορηγική συμφωνία αξίας περίπου 40 εκατομμυρίων λιρών ανά σεζόν. Η συνεργασία αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τις σχεδόν βέβαιες ακυρώσεις των αγώνων.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούς Χάμιλτον (Lewis Hamilton) δήλωσε: «Ξέρω ότι ο Στέφανο θα κάνει ό,τι είναι σωστό για εμάς και για το άθλημα. Είναι ένας εξαιρετικός ηγέτης».

Οι δύο αγώνες δύσκολα θα αντικατασταθούν στο φετινό πρόγραμμα. Σε αντίθεση με το 2020, όταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 η Formula 1 αναγκάστηκε να αναδιαμορφώσει το καλεντάρι για να τηρήσει τις συμφωνίες τηλεοπτικών δικαιωμάτων και να διατηρήσει τη βιωσιμότητα του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, ο Ντομενικάλι και ο Μπεν Σουλαγιέμ εξετάζουν εναλλακτικά σχέδια και για τους αγώνες στη Μέση Ανατολή που είναι προγραμματισμένοι για το τέλος Νοεμβρίου και τις αρχές Δεκεμβρίου και ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικοί για την έκβαση του πρωταθλήματος.

«Αυτοί οι αγώνες είναι ακόμη πολύ μακριά χρονικά», δήλωσε πηγή από τη διοίκηση της Formula 1. «Έχουμε επιλογές, αλλά είναι πολύ νωρίς για να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ακύρωσής τους».

Πηγή: skai.gr

