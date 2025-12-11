Μετά από τέσσερα χρόνια κυριαρχίας στις πίστες της Formula 1, ο Μαξ Φερστάπεν παρέδωσε τα «σκήπτρα» του στον Λάντο Νόρις, με τον Βρετανό πιλότο της McLaren να στέφεται ο νέος Παγκόσμιος Πρωταθλητής!

Λίγες ημέρες μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στο φετινό συναρπαστικό πρωτάθλημα, το Forbes δημοσίευσε τη λίστα με τους δέκα πιο ακριβοπληρωμένους οδηγούς του φετινού grid.

Στην κορυφή όλων βρίσκεται ο «Super Max», με τον Ολλανδό πιλότο της Red Bull να καταγράφει κέρδη 65 εκατομμυρίων ευρώ, πέντε εκατ. περισσότερα από τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ωστόσο απογοήτευσε στην παρθενική του χρονιά με τη Ferrari.

Στην τρίτη θέση συναντάμε τον Λάντο Νόρις με έσοδα 50 εκατ. ευρώ, ένα ποσό που δεδομένα θα αυξηθεί σημαντικά το 2026 μετά και την ιστορική του επιτυχία. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Όσκαρ Πιάστρι (32 εκατ.) και Σαρλ Λεκλέρ (26 εκατ.).

Αναλυτικά το Top-10:

1. Μαξ Φερστάπεν 65 εκατ. ευρώ

2. Λιούις Χάμιλτον 60 εκατ. ευρώ

3. Λάντο Νόρις 50 εκατ. ευρώ

4. Όσκαρ Πιάστρι 32 εκατ. ευρώ

5. Σαρλ Λεκλέρ 26 εκατ. ευρώ

6. Φερνάντο Αλόνσο 23 εκατ. ευρώ

7. Τζορτζ Ράσελ 22,5 εκατ. ευρώ

8. Λανς Στρολ 11,5 εκατ. ευρώ

9. Κάρλος Σάινθ 11 εκατ. ευρώ

10. Κίμι Αντονέλι 10,5 εκατ. ευρώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.