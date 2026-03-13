Παναθηναϊκός για Λεσόρ: «Η επιστροφή του θηρίου μας»

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε δυναμικά στη δράση στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις και έδειξε αμέσως πόσο έλειψε.
Ο Γάλλος σέντερ έζησε με πάθος κάθε στιγμή της πολυαναμενόμενης επανόδου του στα παρκέ.
«Μερικές φορές, οι φωτογραφίες μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια.
448 ημέρες προσμονής, αποτυπωμένες σε κάθε εμφάνιση. Η επιστροφή του ΘΗΡΙΟΥ μας σε όλο του το μεγαλείο», αναφέρει ο Παναθηναϊκός σε ανάρτησή του στα social media παρουσιάζοντας μια σειρά από φωτογραφίες του.
