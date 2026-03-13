Νέος προπονητής της Τσέλιε και επίσημα ο Καμπέλος

Η συντριβή από την ΑΕΚ και η πρώτη εντός έδρας ήττα στη σεζόν, έμελλε να αποτελέσει τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στην Τσέλιε.

Η ομάδα από τη Σλοβενία έχει συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, ο κόσμος διαμαρτύρεται και η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να αλλάξει προπονητή.

Η Τσέλιε ανακοίνωσε πως ο Βίκτορ Καμπέλος ανέλαβε και επίσημα την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, ελπίζοντας σε καλύτερες ημέρες. Θα είναι ασφαλώς στον πάγκο της ομάδας σε έξι ημέρες στη ρεβάνς της Allwyn Arena, η οποία έχει αποκτήσει μετά το σκορ του πρώτου αγώνα διαδικαστικό χαρακτήρα.

Ο 50χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο με την σλοβένικη ομάδα μέχρι το 2028.

Vodenje članske ekipe NK Celje prevzema Vitor Campelos! 👑🇵🇹



50-letni izkušeni portugalski strateg je v svoji karieri vodil številne klube v domovini, največji pečat pa je pustil pri Chavesu, s katerim se je v sezoni 2022/23 zavihtel na 7. mesto portugalskega prvenstva. ✍️ pic.twitter.com/w87HTFcipN — NK Celje (@NKCelje) March 13, 2026

