ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη δολοφονία του 20χρονου: «Να μην μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ανακοίνωσή της εκφράζει την οδύνη της και τον αποτροπιασμό για το περιστατικό, και ζητά να οδηγηθεί ο δράστης στη δικαιοσύνη

Την οδύνη και τον αποτροπιασμό του εκφράζει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ανακοίνωσή του, για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Οι ασπρόμαυροι ζητούν από τις αρχές άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και να οδηγηθεί ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη.

Εύχεται την ίδια ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο.

Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις.

Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ Καλαμαριά
