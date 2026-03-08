Θρίαμβος για Ράσελ και Mercedes στον πρώτο αγώνα της σεζόν στη Formula 1

Η Mercedes έδειξε τα δόντια της με το... καλημέρα (κυριολεκτικά) στη σεζόν της Formula 1 κάνοντας το 1-2 στο Grand Prix της Μελβούρνης, όπως είχε συμβεί και στις κατατακτήριες του Σαββάτου.

Ο Τζορτζ Ράσελ κυριάρχησε και πήρε τη νίκη, με τον Κίμι Αντονέλι να ακολουθεί σε απόσταση περίπου τριών δευτερολέπτων, παρότι στην αρχή του αγώνα υποχώρησε στην έβδομη θέση. Το πόντιουμ συμπλήρωσε ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari, ενώ πίσω του, αλλά εκτός βάθρου ήταν ο ομόσταβλος Λιούις Χάμιλτον. Πέμπτος ήταν ο Λάντο Νόρις με McLaren, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι δεν μπόρεσε να μπει στον αγώνα μπροστά στο... κοινό του μετά από ατύχημα που είχε καθ' οδόν για το grid.

Στην έκτη θέση ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, παρότι ξεκίνησε από την 20η θέση, ενώ ο Ίσακ Χατζάρ μολονότι ήταν τρίτος εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος. Από τα 22 μονοθέσια μόνο 20 κατάφεραν να πάρουν τις θέσεις τους στο grid και από αυτά τα 16 είδαν τη σημαία του τερματισμού, καθώς εκτός κατάταξης έμειναν ακόμη ο Νίκο Χούλκενμπεργκ, οι δύο Aston Martin και ο Βάλτερι Μπότας, στον παρθενικό αγώνα της Cadillac στη Formula 1.

Ο επόμενος αγώνας θα γίνει 13-15 Μαρτίου στην Κίνα.



The Top 🔟 is IN! 👊



These are your points finishers in Australia 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/nFQBjQBu0s — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.