Formula 1: Στο πλευρό του Φερστάπεν στη Red Bull ο Χατζάρ το 2026

Σε σημαντικές ανακατατάξεις ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν προέβη ο κολοσσός της Formula 1, Red Bull Racing-Honda RBPT.

Και ενώ απομένει ένα Grand Prix για το πέσιμο της καρό σημαίας στη φετινή σεζόν με τη μάχη του τίτλου για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή να μαίνεται ανάμεσα στους Νόρις, Πιάστρι και Φερστάπεν, η αυστριακή ομάδα γνωστοποίησε τα δίδυμα οδηγών για το 2026.

Στο πλευρό του Μαξ Φερστάπεν στη Red Bull θα βρίσκεται από τη νέα σεζόν ο Άιζακ Χατζάρ, με τον 21χρονο Γάλλο πιλότο να πραγματοποιεί εκπληκτική πρώτη σεζόν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού πίσω από το τιμόνι της Racing Bulls, αντικαθιστώντας τον Γιούκι Τσουνόντα.

Όσον αφορά στη θυγατρική ομάδα, teammates στη Racing Bulls θα είναι οι Λιάμ Λόουσον και ο μέχρι πρότινος οδηγός δοκιμών της ομάδας, Άρβιντ Λίντμπλαντ, με τον 18χρονο Βρετανοσουηδό να παίρνει για πρώτη φορά το βάπτισμα του πυρός!

Τέλος, οι απογοητευτικές φετινές εμφανίσεις του Γιούκι Τσουνόντα, αναμένεται να τον αφήσουν εκτός grid για το 2026, με τον Ιάπωνα πιλότο να αναλαμβάνει ρόλο οδηγού δοκιμών στη Red Bull.

