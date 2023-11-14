Λογαριασμός
Η επανένωση του Λουίς Ντίας με τον πατέρα του μετά ομηρία 12 ημερών - Δείτε φωτογραφίες

Μετά από 12 ημέρες ομηρίας, ο πατέρας του Λουίς Ντίας αφέθηκε ελεύθερος από τους απαγωγείς, με τους δυο τους να έχουν μια πολύ δυνατή στιγμή κατά την επανένωσή τους

Ντίας

Μετά από 12 ημέρες ομηρίας, ο πατέρα του Λουίς Ντίας, που είχε απηχθεί από την εγκληματική οργάνωση «ELN» σε δρόμο του Μπαράκας, αφέθηκε ελεύθερος από τους απαγωγείς του την περασμένη Πέμπτη (09/11). Μπήκε έτσι τέλος στο θρίλερ της οικογένειας, αλλά και ολόκληρης της Κολομβίας.

Τόσο η αστυνομία όσο και ο στρατός της χώρας έκαναν τιτάνιες προσπάθειες στις έρευνες και τις διαπραγματεύσεις με τους απαγωγείς, με την ιστορία ευτυχώς να έχει θετική κατάληξη για την οικογένεια του μεσοεπιθετικού της Λίβερπουλ.

Με αφορμή τη διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω εθνικών ομάδων, ο Λουίς Ντίας βρέθηκε στην Κολομβία ώστε να συμπεριληφθεί στην αποστολή της εθνικής του για τα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ παράλληλα είχε την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά από κοντά τον πατέρα του μετά από αυτή την εφιαλτική περιπέτεια.

Όπως μπορείτε να δείτε και στις παρακάτω εικόνες, που δημοσίευσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κολομβίας, οι δύο άνδρες είχαν μια πολύ δυνατή και συγκινητική στιγμή, με τον άσο της Λίβερπουλ να χάνεται στην αγκαλιά του πατέρα του!
 

Πηγή: sport-fm.gr

