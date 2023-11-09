Τέλος έλαβε η ομηρία του πατέρα του Λουίς Ντίας! Εδώ και 12 ημέρες, ο πατέρας του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ είχε απηχθεί από την εγκληματική οργάνωση «ELN» σε δρόμο του Μπαράκας και κρατούνταν όλο αυτό το διάστημα. Μάλιστα, αρχικά είχε πέσει θύμα απαγωγής και η μητέρα του Ντίας, αλλά αφέθηκε σύντομα ελεύθερη.

Δείτε το βίντεο της dailymail από τη στιγμή της απελευθέρωσης:

Τις τελευταίες ημέρες, λοιπόν, ο διευθυντής της αστυνομίας, στρατηγός Γουίλιαμ Σαλαμάνκα, διέταξε μια επιχείρηση έρευνας στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 230 άνδρες από την αστυνομία και περισσότεροι από 120 κομάντος του στρατού, πολλοί από τους οποίους προήλθαν από επιχειρήσεις στο νότο της χώρας. Ομοίως, αναλυτές πληροφοριών και ακόμη και σκύλοι πράκτορες που είναι ειδικοί στην παρακολούθηση ανθρώπων.

Η απαγωγή συνέβη όταν ο Ντον Λουίς και η σύζυγός του σταμάτησαν για να αγοράσουν καρπούζια, με τους δράστες να τους την… πέφτουν και να τους απαγάγουν.

