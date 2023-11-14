Λογαριασμός
Τραυματίστηκε ο Τσιτσιπάς - Εγκατέλειψε το ματς με τον Ρούνε στο ATP Finals

Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι πολύ πιθανό να μην συνεχίσει στη διοργάνωση

Στέφανος Τσιτσιπάς

Πρόωρα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Χόλγκερ Ρούνε για το δεύτερο παιχνίδι τους στο ATP Finals.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας εγκατέλειψε την αναμέτρηση λόγω τραυματισμού και πιθανότατα δεν θα συνεχίσει στη διοργάνωση.

Οι δύο τενίστες αγωνίστηκαν για περίπου 17 λεπτά, για τα τρία πρώτα games του πρώτου σετ. Μάλιστα, ο Τσιτσιπάς πίεσε στο πρώτο game μετρώντας δύο break points που πήγαν χαμένα.

Στη συνέχεια, όμως, κάλεσε τον γιατρό γιατί δεν ένιωθε καλά και ανακοίνωσε την απόσυρσή του. Αξίζει να σημειωθεί πως τις προηγούμενες μέρες είχε κάποιες ενοχλήσεις, ωστόσο δεν επιβεβαίωσε πως έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό και δήλωσε έτοιμος να αγωνιστεί.

Πηγή: sport-fm.gr

