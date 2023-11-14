Πρόωρα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Χόλγκερ Ρούνε για το δεύτερο παιχνίδι τους στο ATP Finals.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας εγκατέλειψε την αναμέτρηση λόγω τραυματισμού και πιθανότατα δεν θα συνεχίσει στη διοργάνωση.

Tsitsipas is forced to retire against Rune 😔



Get well soon, @steftsitsipas 💪#NittoATPFinals pic.twitter.com/SGeBJq8ots — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2023

Οι δύο τενίστες αγωνίστηκαν για περίπου 17 λεπτά, για τα τρία πρώτα games του πρώτου σετ. Μάλιστα, ο Τσιτσιπάς πίεσε στο πρώτο game μετρώντας δύο break points που πήγαν χαμένα.

Στη συνέχεια, όμως, κάλεσε τον γιατρό γιατί δεν ένιωθε καλά και ανακοίνωσε την απόσυρσή του. Αξίζει να σημειωθεί πως τις προηγούμενες μέρες είχε κάποιες ενοχλήσεις, ωστόσο δεν επιβεβαίωσε πως έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό και δήλωσε έτοιμος να αγωνιστεί.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.