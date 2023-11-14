Kicker: Ο Ιωαννίδης στο... μυαλό της Στουτγάρδης για αντικαταστάτης του Γκιρασί

Το έντονο ενδιαφέρον της Στουτγάρδης για τον Φώτη Ιωαννίδη αποκαλύπτει το έγκυρο Kicker, «παίζοντας» την είδηση, μάλιστα, πρώτο θέμα! Όπως αναφέρει το γερμανικό Μέσο, το μέλλον του Σερχού Γκιρασί στη Στουτγάρδη μόνο δεδομένο δεν είναι και οι «κόκκινοι» εξερευνούν την αγορά εδώ και καιρό, έχοντας στο μυαλό τους τον επιθετικό του Παναθηναϊκού ως πιθανό υποψήφιο διάδοχο του Αφρικανού.

Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι ο Γκιρασί, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με 16 γκολ σε 10 συμμετοχές, είναι πολύ πιθανό, ακόμη και τον Ιανουάριο, να πωληθεί, με την ομάδα του να τον κοστολογεί κοντά στα 20 εκατ. ευρώ. Σημειώνει, λοιπόν, το ρεπορτάζ ότι η 3η της Bundesliga Στουτγάρδη ψάχνεται ήδη για τον αντικαταστάτη του και τσεκάρει τον Έλληνα επιθετικό, που, αντίστοιχα και εκείνος πραγματοποιεί τρομερή σεζόν μέχρι στιγμής. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι πρόκειται «για έναν από τους ανερχόμενους επιθετικούς στην Ελλάδα, που έχει πετύχει 8 γκολ σε 20 αγώνες εντός και εκτός συνόρων και δεσμεύεται ως το 2027».

Κλείνει, δε, το δημοσίευμα, τονίζοντας πως για τον Ιωαννίδη υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους, μεταξύ των οποίων είναι και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης!

