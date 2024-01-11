FIFPRO: Στα τέσσερα πιο σοβαρά επεισόδια του 2023 η κροτίδα στον Χουάνκαρ στο Καραϊσκάκη

Ως ένα από τα τέσσερα πιο σοβαρά περιστατικά βίας στα γήπεδα ποδοσφαίρου αναφέρει η FIFPRO την κροτίδα στον Χουάνκαρ στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Πρόκειται για γεγονότα που συμπεριλαμβάνονται σε μια έκθεση 28 σελίδων, στην οποία αναλύονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτέθηκαν στην περασμένη χρονιά οι ποδοσφαιριστές σε ώρες… εργασίας.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα όπου αναφέρεται το περιστατικό:

«Ελλάδα- Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού Χουάν Κάρλος Πέρεθ Λόπεθ (Χουάνκαρ) μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για εξετάσεις μετά το χτύπημα από κροτίδα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ολυμπιακό για την ελληνική Superleague, με συνέπεια το παιχνίδι να διακοπεί μετά από 55 λεπτά.

Το ντέρμπι που αναφέρεται ως "το ντέρμπι των αιώνιων εχθρών", έχει στιγματιστεί από άσχημες σκηνές στο παρελθόν, με μία από αυτές το 2019, όταν ο αγώνας (σ.σ: στο ΟΑΚΑ) διακόπηκε, μετά από συγκρούσεις των οπαδών με την αστυνομία».

