Επίσημο: Επέστρεψε στην Ντόρτμουντ ο Σάντσο

Ξανά στη Ντόρτμουντ ο Σάντσο!

Ο Άγγλος εξτρέμ που αποχώρησε από την Μπορούσια το καλοκαίρι του 2021, έναντι 85 εκατ. ευρώ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανακοινώθηκε από τους Βεστφαλούς με τη μορφή του δανεισμού ως το καλοκαίρι του 2024!

Θυμίζουμε ότι ο Σάντσο εντάχθηκε στη Ντόρτμουντ το 2017 από τη Μάντσεστερ Σίτι έναντι 20,6 εκατ. ευρώ και κατέγραψε 137 συμμετοχές σκοράροντας 50 τέρματα και μοιράζοντας 64 ασίστ.

Ωστόσο, στη Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί και μετά από 82 συμμετοχές και 12 γκολ επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε.

BVB has signed Jadon Sancho on loan until the end of the season ✍️



Currently with Manchester United, the loan contract runs until June 30th, 2024 🗓️ pic.twitter.com/j5At2fKx50 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 11, 2024

