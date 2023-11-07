Τον δράστη του περιστατικού που «σημάδεψε» το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός τραυματίζοντας τον Χουάνκαρ συνέλαβε η Αστυνομία.



Όπως έκαναν γνωστό οι Αρχές, ταυτοποιήθηκε 21χρονος οπαδός για τη ρίψη της κροτίδας που οδήγησε στον τραυματισμό του παίκτη των πράσινων και είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή του ντέρμπι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ



«Ταυτοποιήθηκε, μετά από ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς χώρους της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και αξιοποίηση πληροφοριών που παραχωρήθηκαν από την πρώτη στιγμή από τη γηπεδούχο ομάδα, άτομο το οποίο προέβη σε ρίψη κροτίδας κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα την 22 Οκτωβρίου 2023 στο γήπεδο "Γ. Καραϊσκάκης".



Πρόκειται για 21χρονο, ο οποίος εντοπίσθηκε σήμερα, Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023, το πρωί και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία ζακέτα, που φορούσε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς έχει παραδεχθεί την πράξη του.

