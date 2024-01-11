Ακόμη ένα μεγάλο ντέρμπι έρχεται στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Όλα τα μεγάλα ντέρμπι είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Ακόμη ένα μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟ έρχεται στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Κυριακή (14/01) συντονιστείτε από νωρίς για να μπείτε στο ρυθμό της απόλυτης μάχης κορυφής και στις 20:30 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι της βραδιάς.

Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τον ΠΑΣ Γιάννινα, έχοντας στο μυαλό του και το παιχνίδι στην Opap Arena, ενώ στις 17:00 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά. Το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνουν τα ματς Παναιτωλικός-Άρης στις 15:00 και Αστέρας Τρίπολης-Βόλος στις 17:30.

Μπάλα, όμως, παίζουμε και το Σάββατο (13/01) με τους αγώνες Ατρόμητος-ΟΦΗ στις 19:00 και Λαμία-Πανσερραϊκός μία ώρα αργότερα.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για τον απόηχο του μεγάλου ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, ρεπορτάζ για όλα τα ματς και μεταμεσονύχτια επικοινωνία με τους ακροατές, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Ζήστε και αυτό το ντέρμπι αλλά και όλη την αγωνιστική δράση του πρωταθλήματος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



