Περιστέρι bwin: Με καρδιά νικητή στους «16» του Basketball Champions League!

Το Περιστέρι bwin γράφει τη δική του ιστορία και η πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Basketball Champions League ήρθε να επιβεβαιώσει τον χαρακτήρα νικητή στον «μαραθώνιο» προκλήσεων. Οι Περιστεριώτες βήμα - βήμα και με μπροστάρη τον Βασίλη Σπανούλη «έχτισαν» κάτι δυνατό και είναι έτοιμοι να απολαύσουν τα κέρδη της σκληρής δουλειάς. Η bwin περήφανα βρίσκεται στο πλευρό του συλλόγου, αφού στόχος της από την πρώτη στιγμή ήταν ενισχύσει το όραμα, την πίστη και τα όνειρα του.

Με καρδιά νικητή

Κι αν πέρσι, η πρόκριση χάθηκε στις λεπτομέρειες, φέτος, το Περιστέρι bwin έδειχνε αποφασισμένο να υπερκεράσει κάθε εμπόδιο για να βρεθεί στη φάση των «16». Η Λιέτουβος Ρίτας ήταν το μεγάλο φαβορί, αλλά ο Βασίλης Σπανούλης ξέρει όσο λίγοι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, πως η καρδιά και ο χαρακτήρας διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Κι αυτά τα δύο στοιχεία ήταν που βγήκαν στα παρκέ σε Λιθουανία και Ελλάδα. Με μαεστρικό κοουτσάρισμα στο πρώτο ματς και άψογη επιθετική λειτουργία, το Περιστέρι bwin έκανε εκτός έδρας το μεγάλο βήμα πρόκρισης. Έτσι, στο «Ανδρέας Παπανδρέου» δεν θα μπορούσε να δώσει τη δεύτερη ευκαιρία που αναζητούσαν οι αντίπαλοι. Ακόμα και όταν η μπάλα... έκαιγε, ακόμα και όταν οι Λιθουανοί βρήκαν τον τρόπο για την ανατροπή, ο Kill Bill με ατάκες που «μίλησαν» στην καρδιά των παικτών έφερε την αντίδραση και τη δεύτερη νίκη. Τενερίφη, Χάποελ Ιερουσαλήμ και μία εκ των Μπρεογάν ή Καρσιγιακά περιμένουν τους «Πρίγκιπες» στον όμιλο, εκεί όπου οι δύο καλύτεροι θα συνεχίσουν στον δρόμο για την κορυφή.

Παρόλο που σε σχέση με την περσινή σεζόν, άλλαξαν πολλά πρόσωπα στο ρόστερ, το Περιστέρι bwin έδειξε εξαιρετική εικόνα, έκανε όλα αυτά που έπρεπε στο play-in και ετοιμάζεται πλέον για τη φάση των «16». Ακόμα μια πρόκληση για την ομάδα του Σπανούλη, ο οποίος ζει για τα δύσκολα και για να φέρνει εις πέρας κάθε… αποστολή! Ο χαρακτήρας νικητή περνά από τον «θρύλο» του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην ομάδα του, η φιλοσοφία του αποτυπώνεται πλέον σε κάθε μεγάλο ματς και το Περιστέρι bwin κοιτάζει ψηλά, όπως παλιά, τότε που το «Ανδρέας Παπανδρέου» ζούσε θρυλικές στιγμές.

Περήφανα δίπλα του η bwin

H bwin για δεύτερη διαδοχική σεζόν είναι συνοδοιπόρος της ομάδας, μοιράζεται μαζί της, τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, αλλά και τον κοινό σκοπό, ο καθένας να πρωταγωνιστεί στον τομέα του. Οι δύο πλευρές «έδεσαν», κέρδισαν το χειροκρότημα σε μεγάλες βραδιές, αλλά και την αναγνώριση της μπασκετικής κοινότητας. Η περσινή 3η θέση στο πρωτάθλημα, η παρουσία στον τελικό του Κυπέλλου ανέβασαν κι άλλο τον πήχη και φέτος το Περιστέρι bwin με την πρόκριση στους «16» του Basketball Champions League αποδεικνύει πως αυτή η ιστορική φανέλα παραμένει βαριά. Το κορυφαίο στοιχηματικό brand και οι «Πρίγκιπες» συνεχίζουν μαζί με το βλέμμα σε νέες υψηλές «πτήσεις» δόξας!

