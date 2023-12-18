Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, εκτός απ' την ήττα με 3-2, άφησε πίσω του κι άλλες «πληγές» στον Παναθηναϊκό με τους τραυματισμούς των Χουάνκαρ και Γιώργου Βαγιαννίδη. Ο Ισπανός μπακ που τραυματίστηκε στο 85ο λεπτό, απέφυγε τα χειρότερα, καθώς η εκτίμηση του ιατρικού τιμ του «τριφυλλιού» κάνει λόγο για κάκωση στο γόνατο.

Ο δε «Βάγια» έχει κάκωση στην τετρακέφαλο και η παρουσία του στο ματς της Τετάρτης (20/12) με τον Βόλο στο «Πανθεσσαλικό» για τη 15η αγωνιστική είναι εξαιρετικά αμφίβολη, αν και θα πραγματοποιηθεί επανεξέτασή του το πρωί της Δευτέρας (18/12).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.