Τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της καλλιτεχνικής κολύμβησης στην Ελλάδα σημείωσε η Ευαγγελία Πλατανιώτη σήμερα (3/2) στη Ντόχα.

Η 30χρονη αθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο 21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου, συγκεντρώνοντας 272.9633 βαθμούς στον τελικό του τεχνικού προγράμματος του σόλο.

Έχοντας ήδη πάρει την πρώτη θέση στον χθεσινό προκριματικό, η Πλατανιώτη όχι απλά επανάλαβε την εξαιρετική εμφάνισή της, αλλά κατάφερε να βελτιώσει τη βαθμολογία της κατά σχεδόν τρεις βαθμούς.

Το χρυσό της Πλατανιώτη είναι το πέμπτο για την Ελλάδα σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα υγρού στίβου και πρώτο μετά το 2013, όταν ο Σπύρος Γιαννιώτης είχε πανηγυρίσει τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στα 10χλμ.

Συνολικά είναι το 19ο μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία της διοργάνωσης και το τρίτο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, με την Πλατανιώτη να είναι... υπεύθυνη και για τα άλλα δύο, το 2022 στη Βουδαπέστη (αμφότερα χάλκινα).

