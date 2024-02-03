«116 χρόνια! Σήμερα, 3 Φεβρουαρίου, γιορτάζει ο πιο ένδοξος σύλλογος στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός μας! Σαν σήμερα ο Γεώργιος Καλαφάτης δημιούργησε τον σύλλογο που δόξασε τη χώρα μας στα πέρατα του κόσμου, μία ομάδα που έγινε γνωστή σε όλους για τις επιτυχίες της, το ήθος, τις αρχές που πρεσβεύει», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με αφορμή τη συμπλήρωση των 116 ετών από τη δημιουργία της ομάδας.

«Ο Παναθηναϊκός που είναι μία ιδέα, είναι αθάνατος», όπως είχε αναφέρει σε μία ομιλία του, ο Πατριάρχης του Συλλόγου μας, Απόστολος Νικολαΐδης.

«116 χρόνια μετά τον πρώτο σπόρο, το Τριφύλλι μας βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις. Αγωνιστικές, κυνηγώντας τίτλους στην Ελλάδα και διακρίσεις στην Ευρώπη. Μεσομακροπρόθεσμες με το μακρόπνοο πλάνο της Παναθηναϊκής Πολιτείας στο Βοτανικό με την κατασκευή νέου σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου αλλά και εγκαταστάσεων για τα αθλήματα του Αθλητικού Ομίλου, του Ερασιτέχνη -όπως έχουμε συνηθίσει να τον κατονομάζουμε.

Όλοι εμείς, τα εκατομμύρια φιλάθλων του Παναθηναϊκού ανά τον κόσμο, θέλουμε τούτη την, καθ’ όλα ξεχωριστή για το σύλλογο, ημέρα να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας τον Γεώργιο Καλαφάτη, τον άνθρωπο που έδωσε υπόσταση στο όνειρο του, δημιουργώντας έναν τρόπο ζωής: τον Παναθηναϊκό μας! Μέσα από τη στάση του καθενός μας οφείλουμε πάντοτε να κρατάμε ψηλά την πράσινη σημαία με το τριφύλλι, ως ιερό καθήκον απέναντι στους ανθρώπους που άναψαν τη φλόγα της αγάπης προς τον σύλλογο.

Χρόνια πολλά στον Σύλλογο Μεγάλο! Χρόνια πολλά στην αιώνια αγάπη μας! Χρόνια πολλά στον Παναθηναϊκό μας.», προσθέτει η ανακοίνωση.

