Παναθηναϊκός: Το ποσοστό που αποδεικνύει το μονοδιάστατο παιχνίδι στο Κάουνας

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Κάουνας και έπαιξε έτσι όπως δεν μας έχει συνηθίσει τη φετινή σεζόν. Σίγουρα το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις αποτελεί μία κακή παρένθεση την οποία θα αφήσει πίσω το σύνολο του Εργκίν Αταμάν. Το Τριφύλλι συνήθως καταφέρνει να περιορίζει τον αντίπαλο «star» της περιφέρειας με τον Τζέριαν Γκραντ.

Ωστόσο, στο ματς του Κάουνας, ο Κίναν Έβανς ήταν ασταμάτητος και η κούραση των παικτών του Παναθηναϊκού φάνηκε σε μερικές αλλαγές στα σκριν. Ο γκαρντ της Ζαλγκίρις εκτελούσε με ευκολία ή πάσαρε την μπάλα στον Μπιρούτις ο οποίος έβαζε άνετα καλάθια. Πέρα από το αμυντικό κομμάτι, οι «πράσινοι» δεν λειτούργησαν καθόλου σωστά στην επίθεση.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.