Παναθηναϊκός: Πρόγραμμα «φωτιά» για την συνέχεια δείτε τι κρίνει

Παρά την ήττα στη Λιθουανία, το σύμβολο του τριφυλλιού συνεχίζει να καταλαμβάνει μια θέση στην τετράδα και έχει τον πλήρη έλεγχο του μέλλοντός του. Αν και αντιμετωπίζει 9 προκλήσεις υψηλού βαθμού δυσκολίας. Η πορεία αρχίζει με έναν κρίσιμο αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ, στην 26η αγωνιστική της Euroleague.

Στο πρόγραμμα των «πρασίνων» περιλαμβάνονται εντός έδρας αναμετρήσεις με τις Βιλερμπάν, Μπαρτσελόνα, και Άλμπα, καθώς και εκτός έδρας παιχνίδια με τις Ρεάλ, Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα, Βίρτους, και Μπάγερν. Όλα τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά για τον Παναθηναϊκό καθώς θα κρίνουν το πλεονέκτημα έδρας.

