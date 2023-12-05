Δεν προσήλθε σήμερα στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη ο πρόεδρος της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός Ευάγγελος Μαρινάκης, όπως είχε κληθεί από την πρώτη για να παρέχει εξηγήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός μετά το παιχνίδι με τον Βόλο για την Stoiximan Super League.

Στην επίμαχη ανακοίνωση γίνεται λόγος για εγκληματική οργάνωση και παρακράτος στο Ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ χαρακτηρίζονται ανύπαρκτα τα υπουργεία Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη που έβαλαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Χθες, η κυρία Αδειλίνη κάλεσε τον κ. Μαρινάκη να προσέλθει σήμερα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, προκειμένου να ενημερώσει σχετικά τόσο την ίδια, όσο και τον αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου και εποπτεύοντα εισαγγελέα επί του αθλητισμού Γεώργιο Οικονόμου.

Σήμερα, προσήλθε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Βασίλης Δημακόπουλος, δικηγόρος του κ. Μαρινάκη, ο οποίος ενημέρωσε τόσο την κυρία Αδειλίνη όσο και τον κ. Οικονόμου για την πρόθεση του προέδρου του Ολυμπιακού να παραδώσει εγγράφως όσα στοιχεία έχει στη διάθεσή του για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται ο κ. Μαρινάκης να καταθέσει στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σχετικό υπόμνημα, το περιεχόμενο του οποίου θα αξιολογηθεί από την κυρία Αδειλίνη η οποία θα καθορίσει και τις περαιτέρω ενέργειές της.

Υπενθυμίζεται, ότι η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε τα εξής:

«Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από μία εγκληματική οργάνωση. Μία ομάδα ανθρώπων που λειτουργεί στα πρότυπα της μαφίας και έχει μοναδικό σκοπό να εξοντώσει τον Ολυμπιακό.

Σήμερα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η ΚΕΔ με εντολή της συμμορίας έστειλε τους Παπαπέτρου και Γκορτσίλα να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το Πρωτάθλημα. Συμπαραστάτες τα ανύπαρκτα Υπουργεία Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη που έβαλαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Το κράτος και οι δικαστικές αρχές που στο παρελθόν είχαν δείξει ιδιαίτερο ζήλο για την υποτιθέμενη κάθαρση του ποδοσφαίρου, διατάζοντας ακόμα και την παρακολούθηση των τηλεφώνων των μισών παραγόντων, σήμερα αδιαφορεί πλήρως δηλώνοντας ευθέως ότι δεν ασχολείται και έχοντας αφήσει το ποδόσφαιρο στη μαύρη μοίρα που το έβαλε η μαφία και το παρακράτος.

Το τι θα γίνει από εδώ και εμπρός είναι αβέβαιο. Η μαφία θα συνεχίζει το έργο της κάθε εβδομάδα με όπλο τους τη διαιτησία, τους βαρίστες, τους παρατηρητές τις κροτίδες, τα δακρυγόνα κλπ, κλπ.

Πώς άραγε θα σταματήσει αυτό; Θα περιμένουμε την ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση του κόσμου του Ολυμπιακού που βλέπει να τον προκαλούν καθημερινά;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.