Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Καρβαλιάλ

Σε εποχή Καρβαλιάλ μπήκε και επίσημα ο Ολυμπιακός.

Μετά το «διαζύγιο» με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ (και αφού παρουσιάστηκε ως νέος τεχνικός διευθυντής ο Πέδρο Άλβες) οι «ερυθρόλευκοι» σφράγισαν τη διαδοχή του από τον Πορτογάλο τεχνικό.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο προπονητή, Κάρλος Καρβαλιάλ.

Γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1965 στη Μπράγκα και αφού ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε ως κεντρικός αμυντικός σε περισσότερα από 190 παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας, ξεκίνησε την προπονητική του θητεία το 1998, στην Espinho.

Ακολούθησαν οι Freamunde, Vizela, Aves και το 2022 η Leixoes, ομάδα τρίτης κατηγορίας, με την οποία έφτασε έως τον τελικό του Κυπέλλου και σε πρόκριση στο UEFA Cup. Το 2003 οδήγησε σε άνοδο τη Vitoria Setubal.

Αφού πέρασε από Belenenses, Braga και Beira-Mar, το καλοκαίρι του 2007 επέστρεψε στη Vitoria Setubal καθοδηγώντας τη στην έκτη θέση του πρωταθλήματος, στην πρόκριση στο UEFA Cup και στην κατάκτηση του League Cup, διαθέτοντας μάλιστα εκείνη τη σεζόν μία από τις καλύτερες αμυντικές επιδόσεις στην Ευρώπη.

Το 2008 υπέγραψε στον Αστέρα Τρίπολης, για να ακολουθήσει η Maritimo, η Sporting CP και εν συνεχεία η Besiktas και η Istanbul Basaksehir στην Τουρκία.

Τον Ιούνιο του 2015 ανέλαβε τα ηνία της Sheffield Wednesday, με την οποία έφτασε έως τον τελικό των play-off για την άνοδο στην Premier League. Τον Μάιο του 2017 οδήγησε εκ νέου τη Sheffield στα play-off για τον προβιβασμό και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους προσελήφθη στη Swansea, η οποία συμμετείχε στην Premier League.

Το καλοκαίρι του 2019 επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Rio Ave, με την οποία συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς στην ιστορία της σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας, ενώ την οδήγησε στα προκριματικά του Europa League. To 2021 κατέκτησε με τη Braga το Κύπελλο και τη σεζόν 2021-2022 έφτασε μαζί της έως τα προημιτελικά του Europa League.

Το καλοκαίρι του 2022 υπέγραψε στην Al Wahda των ΗΑΕ, ενώ τελευταία του ομάδα ήταν η ισπανική Celta, την οποία κράτησε στη La Liga με την επικράτηση απέναντι στη Barcelona.

Coach, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό»!

