Τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με τον Ολυμπιακό εξέφρασε ο Πέδρο Άλβες.



Κατά την παρουσίασή του ο νέος τεχνικός διευθυντής των «ερυθρόλευκων» δήλωσε αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά για να επανέλθει η ομάδα στους τίτλους και στο Champions League.

Τόνισε, δε, ότι έχει γνώση της πίεσης που υπάρχει στον σύλλογο για επιτυχίες, ενώ απαντώντας για τα μεταγραφικά, σημείωσε ότι ήδη σκανάρεται η αγορά για παίκτες.



Αναλυτικά όσα είπε ο Άλβες



Για τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό: «Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Καραπαπά και τον κ. Καρεμπέ, που από τη μέρα που ήρθα δεν έχουν σταματήσει να μου δείχνουν το μεγαλείο του συλλόγου μας.



Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντόνιο Κορδόν για τον υπέροχο τρόπο που μου υποδέχτηκαν και με βοήθησαν να γνωρίσω τον σύλλογό μας. Είμαι λίγες μέρες στην Ελλάδα, αλλά θέλω να γνωριστώ με όλους και να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μου αρέσει που χρησιμοποιούν όλοι εδώ τη λέξη οικογένεια.



Καταλαβαίνω πως η ευθύνη είναι μεγάλη, ανυπομονώ να δουλέψουμε με τον καλύτερο τρόπο προετοιμάζοντας τη συνέχειά μας. Θέλω να γίνω μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Έχω έρθει γιατί πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι όμορφο. Όλοι είναι σπουδαίοι επαγγελματίες και πιστεύω πως μπορούμε να πάμε πραγματικά καλά».



Για τη φιλοσοφία του: «Εμπιστεύομαι απόλυτα τον κ. Κορδόν και τον κ. Ναβάρο, γνωριζόμαστε από παλιά, από την Μπράγκα. Γνωρίζω τον τρόπο της δουλειάς τους. Μπορεί ο κ. Κορδόν να μην είναι καθημερινά μαζί μας, αλλά θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και θέλουμε να αξιοποιήσουμε την πολυετή εμπειρία του. Θα συνεχίσουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με έναν ειλικρινή τρόπο. Φυσικά και πρέπει κάτι να αλλάξουμε, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει πάντα να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Με απόλυτη εμπιστοσύνη στις προτάσεις του κ. Ναβάρο, θα αναζητήσουμε παίκτες για την ενίσχυση της ομάδας μας. Πιστεύω στην οργάνωση και τη διαδικασία, να βρούμε τους παίκτες που χρειάζονται και να ενσωματωθούν όσο το δυνατόν καλύτερα και γρηγορότερα στην ομάδα».



Για τις συζητήσεις με τη διοίκηση για τους στόχους: «Ήταν μια πολύ όμορφη συνάντηση και συζητήσαμε για το μεγαλείο του Ολυμπιακού που πρέπει να επιστρέψει στην κορυφή. Αυτό συζητήσαμε, πώς θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και θα επιστρέψει στους ομίλους του Champions League. Ο κ. Κορδόν θα προωθηθεί σε μια άλλη θέση και εγώ θα είμαι εδώ για να δουλεύω καθημερινά για το καλό του Ολυμπιακού. Δεν δουλεύουμε για κανέναν, παρά μόνο για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να επιστρέψει στην κορυφή».



Για το αν γνωρίζει για την πίεση που υπάρχει στον Ολυμπιακό: «Αν τα πράγματα ήταν καλά, δεν θα χρειαζόταν αυτή η αλλαγή. Αν δεν πίστευα ότι δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν θα ήμουν εδώ. Η πίεση είναι μέρος του επαγγέλματός μας και της καθημερινότητάς μας, ειδικά σε έναν σύλλογο που θέλει να είναι πρώτος. Χρειάζεται μια ψυχραιμία, να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε τα πράγματα με περισσότερη οργάνωση και πειθαρχία. Θα δούμε ποιες θα είναι οι άμεσες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ρόστερ, ώστε να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Όμως όλα θα γίνουν με επαγγελματισμό και καλή οργάνωση».



Για το αν έχει αξιολογήσει πόσους παίκτες και σε ποιες θέσεις θέλει ενίσχυση ο Ολυμπιακός: «Καταλαβαίνετε πως είμαι λίγες μέρες εδώ, δεν θα μπορούσα να σας πω ότι χρειαζόμαστε παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις. Βρισκόμαστε στην αγορά και εξετάζουμε τις επιλογές μας, αξιολογούμε τις καταστάσεις και έχουμε κάποιες μέρες μπροστά μας για να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές».



Για το τι σκέφτηκε όταν του έγινε η πρόταση και το αν μίλησε με κάποιον στην Πορτογαλία: «Είναι δύσκολο να αρνηθείς μια πρόταση από έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. Οπότε είπα αμέσως το ναι, ήμουν περήφανος. Μίλησα με κάποιους ανθρώπους από την Πορτογαλία για τον Ολυμπιακό, ιδιαίτερα τους προπονητές που πέρασαν από εδώ. Όλοι είπαν πάρα πολύ καλά πράγματα, κάποιοι είπαν και για κάποια αρνητικά όπως την πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Θέλω να βοηθήσω ώστε ο Ολυμπιακός να βρίσκεται εκεί που πρέπει».

