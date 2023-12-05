Με σημαντικές επιτυχίες ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα masters Ζίου Ζίτσου η Ελλάδα.

Η χώρα μας βρίσκεται 5η στην κατάταξη στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κατακτώντας ένα χρυσό και τρία ασημένια μετάλλια.

Στο βάθρο ανέβηκαν ο Ηλίας Βετσερίδης (M4) με χρυσό και ασημένιο μετάλλιο, ο Γιώργος Λουλούδας (Μ1) με ασημένιο και ο Χρήστος Αντωνάκος (Μ1) με ασημένιο.

Πηγή: skai.gr

