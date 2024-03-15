Europa League: Μίλαν - Ρόμα και τρία ακόμα σπουδαία ζευγάρια στους «8»

Αρκετά σπουδαία ζευγάρια επεφύλασσε η σημερινή (15/03) κλήρωση για προημιτελικά και τα ημιτελικά του φετινού Europa League, που έλαβε χώρα στα γραφεία της UEFA στη Νιόν.

Με κορυφαίο όλων, φυσικά, αυτό ανάμεσα στη Μίλαν και τη Ρόμα, στον ιταλικό «εμφύλιο» που παραπέμπει και σε… Champions League και τα προγνωστικά να είναι ανοιχτά.

Φυσικά, έντονες συγκινήσεις αναμένεται να προφέρουν και τα… συναπαντήματα της Λίβερπουλ με την Αταλάντα, της Μπαγερ Λεβερκούζεν με την Γουέστ Χαμ και της Μπενφίκα με τη Μαρσέιγ, όπου οι γηπεδούχοι έχουν, πιθανώς, ένα… ισχνό προβάδισμα.

Οι αγώνες της φάσης των «8» θα διεξαχθούν 11 και 18 Απριλίου, αυτοί στους «4» θα γίνουν στις 2 και 9 Μαΐου, ενώ ο τελικός της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μαΐου, στο Δουβλίνο.

Τα ζευγάρια για τα προημιτελικά

Μίλαν - Ρόμα

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Γουέστ Χαμ

Λίβερπουλ - Αταλάντα

Μπενφίκα - Μαρσέιγ

Τα ζευγάρια για τα ημιτελικά

Μπενφίκα/Μαρσέιγ - Λίβερπουλ/Αταλάντα

Μίλαν/Ρόμα - Μπάγερ Λεβερκούζεν/Γουέστ Χαμ

