Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Φαλ μέχρι το 2027 και πάλι με... «Απαράδεκτους»

Δείτε πως η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την νέα συμφωνία με τον Γάλλο σέντερ μέχρι και το 2027

Ολυμπιακός

Και επίσημα ο Μουστάφα Φαλ παραμένει στον Ολυμπιακό. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ με ανάρτησή της στα social media ανακοίνωσε την νέα συμφωνία με τον Γάλλο σέντερ η οποία θα έχει διάρκεια μέχρι και το 2027.

Και πάλι η ενημέρωση αυτή έγινε με ευφάνταστο τρόπο και χρησιμοποιώντας την γνωστή σειρά Απαράδεκτοι και το επεισόδιο με την επίσκεψη ενός Γάλλου φίλου, με τους ερυθρόλευκους να γράφουν…

«Έφερε τον Γάλλο και θα τον κρατήσει μέχρι και το 2027», ως σχόλιο με ένα βίντεο από το επεισόδιο της σειράς.

Λίγο αργότερα ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μουστάφα Φαλ έως το καλοκαίρι του 2027. Ο Γάλλος σέντερ θα φορά τα ερυθρόλευκα για ακόμη τρεις σεζόν».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark