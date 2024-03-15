Και επίσημα ο Μουστάφα Φαλ παραμένει στον Ολυμπιακό. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ με ανάρτησή της στα social media ανακοίνωσε την νέα συμφωνία με τον Γάλλο σέντερ η οποία θα έχει διάρκεια μέχρι και το 2027.
Και πάλι η ενημέρωση αυτή έγινε με ευφάνταστο τρόπο και χρησιμοποιώντας την γνωστή σειρά Απαράδεκτοι και το επεισόδιο με την επίσκεψη ενός Γάλλου φίλου, με τους ερυθρόλευκους να γράφουν…
«Έφερε τον Γάλλο και θα τον κρατήσει μέχρι και το 2027», ως σχόλιο με ένα βίντεο από το επεισόδιο της σειράς.
Kalimera είπαμε; Ε, ας πούμε και μια kalispera !!! ☕️☀️😎— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 15, 2024
Έφερε τον Γάλλο και θα τον κρατήσει μέχρι το 2027!!! 🐊
Olympiacos BC has extended its cooperation with Moustapha Fall until 2027. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/1R30nb0dXX
Λίγο αργότερα ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ:
«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μουστάφα Φαλ έως το καλοκαίρι του 2027. Ο Γάλλος σέντερ θα φορά τα ερυθρόλευκα για ακόμη τρεις σεζόν».
