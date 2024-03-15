Πάρτι στο γήπεδο, πάρτι στα αποδυτήρια, πάρτι στο αεροδρόμιο, αλλά και στο αεροπλάνο για τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» γιόρτασαν την απίθανη πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League, με το 6-1 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τόπολα με κάθε τρόπο. Ο πιο… ανέλπιστος ήταν αυτός εντός του αεροπλάνου της επιστροφής στην Ελλάδα.

Αφού ο πιλότος ντύθηκε… Ατίλιο και ξεσήκωσε την «ερυθρόλευκη» αποστολή, δίνοντας το έναυσμα για να φωνάξουν συνθήματα, με το «Ολυμπιακός, Ολυμπιακός», να κυριαρχεί.

Δείτε το σχετικό video που εξασφάλισε για το sport-fm.gr ο Ηρακλής Αντύπας

