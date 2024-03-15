Λογαριασμός
ΕΠΟΣ: Ο πιλότος του Ολυμπιακού με τρομπέτα σε ρόλο… Ατίλιο ξεσήκωσε την «ερυθρόλευκη» αποστολή μέσα στο αεροπλάνο  

Ολυμπιακός

Πάρτι στο γήπεδο, πάρτι στα αποδυτήρια, πάρτι στο αεροδρόμιο, αλλά και στο αεροπλάνο για τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» γιόρτασαν την απίθανη πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League, με το 6-1 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τόπολα με κάθε τρόπο. Ο πιο… ανέλπιστος ήταν αυτός εντός του αεροπλάνου της επιστροφής στην Ελλάδα.

Αφού ο πιλότος ντύθηκε… Ατίλιο και ξεσήκωσε την «ερυθρόλευκη» αποστολή, δίνοντας το έναυσμα για να φωνάξουν συνθήματα, με το «Ολυμπιακός, Ολυμπιακός», να κυριαρχεί.

Δείτε το σχετικό video που εξασφάλισε για το sport-fm.gr ο Ηρακλής Αντύπας

Πηγή: sport-fm.gr

